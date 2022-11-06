حقيقة طرد صاحب واقعة محل الكشري من موقع تصوير فيلم "التاروت"

الأحد 06/نوفمبر/2022 - 11:37 ص

نفى الفنان محمد عز حديث محمد، صاحب واقعة محل الكشري، حول طرده من موقع التصوير الخاص بفيلم “التاروت”.

وقال محمد عز في تصريح للبوابه نيوز: "ما حدث هو محاولتنا بالاحتفال وسط عدد من صناع العمل بعيد ميلاد الفنانة مي سليم، وأثناء احتفالنا بعيد الميلاد والتقاط الصور، شاهده أحد الأشخاص يقف بجانبي ووسط الحضور، وهم أصدقائي كلهم وفريق عمل الفيلم، وأنا بطريقة عفوية، وأثناء التقاط الصور وجدته يقف وسط رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي كساب، فسألته حضرتك مين، إحنا بنصور الاحتفال بعيد ميلاد مي سليم، أنت تعرف حد هنا، رد عليا قالي لا معرفش حد".

وتابع عز:"فطلبت منه الانتظار خارجا في مكان لاستقبال الضيوف، ولم أطرده، كما يحاول تعاطف الجمهور لصالحه".

فيلم التاروت من تأليف معتز المفتي ومن إخراج إبرام نشأت، بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي.