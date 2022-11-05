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الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. «أنا دحيحة وبحب المذاكرة وابني مش بيتفرج عليا».. تصريحات مثيرة لـ دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
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كشفت الراقصة والفنانة دينا تفاصيل جديدة، عن حياتها الشخصية والرقص والطبخ وأعمالها الفنية عبر حديث مُتلفز في إحدى القنوات الفضائية، مؤكدة أن الرقص لم يؤثر على حياتي الاجتماعية.. وأن لديها حركات في الرقص مميزة، والناس عارفها كويس».
وأضافت «دينا» قائلة: «ابني مش بيتفرج عليا وهوعايش بره مصر، لافتة إلى أن ابنها درس وتخصص في الطبخ وهيكون شيف.. وماليش في الدلع أوي وبحب العزوة وكان نفسي أخلف 5- 6 عيال، وأنها لا تحب اسم تيتة أو طنط».
وعن حياتها الشخصية، أكدت أنها «دحيحة وتحب المذاكرة ولحد دلوقتي ممكن أذاكر، لافتة إلى أنها تفكر في عمل دبلومة في الكوتنشينج، إلى جانب أنه دليها مدرسة رقص، مؤكدة كنت شاطرة في ثانوي، ومن المتفوقين في الفلسفة بشوف إن الدراسة بتتقل الشخص، وبتكلم إيطالي وبحب الفلسفة.

 

 

دينا الرقاصة الراقصة دينا عادل إمام دينا