قمة المناخ.. الصومال يعاني جفافًا تاريخيًا وجرادًا مدمرًا وإرهابًا متواصلًا

الأحد 06/نوفمبر/2022 - 05:15 ص

دبلوماسية أممية: تمويل المناخ استثمار لبقاء البشرية.. والأمل فى اهتمام المؤتمر بالقضية

يعيش حوالي ٣٠٠٠٠ شخص في مخيم للاجئين، وجميعهم نازحون بسبب تأثير تغير المناخ. وبحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن قلة الأمطار في ثلاثة مواسم متتالية تسببت في أسوأ موجة جفاف منذ ٤٠ عامًا. في المجموع، هناك بالفعل أكثر من مليوني صومالي نازح بسبب النقص الحالي والسابق في المياه، فضلًا عن الإرهاب المتواصل.

أحد الأشياء التي تقلق الأمم المتحدة هو أنه تم جمع أقل من ٣٪ من أكثر من ١٣٠٠ مليون يورو التي تحتاجها هذه الهيئة والمنظمات الإنسانية الأخرى لمنع المجاعة.

يقول محمد أحمد من منظمة إنقاذ الطفولة في الصومال: "قبل خمس سنوات كانت هناك مساعدة كافية من المجتمع الدولي. لكن هذه المرة ليس هناك نفس المستوى من اليقظة. هناك فجوة كبيرة بين المبلغ الذي نحتاجه والتبرعات التي تم جمعها حتى الآن". ويشير إلى وجود أزمات كثيرة متداخلة، موضحًا أن "الحرب في أوكرانيا تغلب على أجندات المانحين في وقت حرج بالنسبة للصومال ولدول إفريقية أخرى".

كتبت خمسون منظمة غير حكومية محلية ودولية تعمل في الصومال، رسالة عاجلة موجهة إلى الحكومات والمنظمات والأفراد. كانت الرسالة قوية: تبرع بالمال للمهمة الإنسانية في الصومال "قبل فوات الأوان". تقول المنظمات الإنسانية في الرسالة إن ٣.٢ مليون شخص في البلاد يعانون بالفعل من جفاف يزداد سوءًا. "وكأن هذا لم يكن كافيًا، سيتم تهجير ١.٤ مليون شخص في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى زيادة العبء على مخيمات اللاجئين المكتظة بالفعل وإثارة النزاعات حول الغذاء والماء".

مثل البلدان الأخرى في المنطقة، تستورد الصومال تقريبًا كل ما تحتاجه من قمح من أوكرانيا وروسيا. كما تأتي المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية بشكل كبير من "سلة خبز العالم"، التي أصبحت الآن منطقة نزاع. يقول بيتروك ويلتون المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى: "٥٣٪ من المواد الغذائية التي استوردها برنامج الأغذية العالمي إلى الصومال العام الماضي جاءت من أوكرانيا".

قد تكون شحنة البازلاء المجففة التي يبلغ وزنها ١٠٠٠ طن والتي ينقلها برنامج الأغذية العالمي إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة في إثيوبيا والصومال هي آخر شحنة من أوكرانيا لفترة طويلة. يوضح ويلتون: "هناك خطر من تأخر الشحنات المستقبلية أو عدم وصولها. ونتوقع حدوث نقص في بعض هذه السلع الأساسية في السوق الصومالية حيث كانت الأسعار ترتفع بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب".

كما لو أن تداعيات تغير المناخ الذي عانى منه السكان الصوماليون لم يكن كافيًا، فقد عانت البلاد أيضًا في السنوات الأخيرة من وباء الجراد المدمر الذي قضى على المحاصيل الجافة. وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

كما أن جماعة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، تقيد تحركات المنظمات غير الحكومية التي تحاول مساعدة اللاجئين. على بعد عشرة كيلومترات فقط من معسكر لوجلو تبدأ المنطقة التي احتلتها الجماعة الإرهابية. في المجموع، تشير التقديرات إلى أنهم يسيطرون على ما بين ١٥ و٢٠٪ من الأراضي في الصومال. يعيش في هذه المناطق ثلاثة ملايين شخص، لكن المنظمات الإنسانية لا تعمل هناك، بسبب التهديد الإرهابي.

دعت الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، الدول الغنية إلى وضع المزيد من الأموال على الطاولة قبل COP٢٧ في شرم الشيخ، وإلا فلن نحقق أهدافنا المناخية.

وعن المؤتمر الذي ينطلق اليوم، قالت إن المؤتمر يُعقد فى أكثر السياقات الجيوسياسية تعقيدًا منذ الحرب العالمية الثانية. الوباء لم ينته بعد، وأزمات الطاقة والغذاء تؤثر على العديد من البلدان، ويمكن أن تغير ترتيب الأولويات وتؤدي إلى عدم الاستقرار. ومع ذلك، يحدونى أمل كبير أن تكون هناك إشارة حقيقية إلى أن تغير المناخ لا يزال يمثل جهدًا مشتركًا تريد جميع البلدان المساهمة فيه.

قالت الدبلوماسية المكسيكية باتريشيا إسبينوزا، التي تركت منصبها كسكرتيرة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ١٥ يوليو، إن التمويل من بلدان الشمال إلى بلدان الجنوب ضروري لبناء الثقة في عملية التفاوض بشأن المناخ.

وفى حوار أجرته معها صحيفة "لوموند"، أعربت عن قلقها من الكوارث المناخية المتتالية. وقالت: يخبرنا العلم لسنوات أن هذا سيكون واقعنا، ومع ذلك لا يزال الكثير من الناس يندهشون عندما يحدث. نحن ندرك اليوم أنه لم يعد السؤال عما إذا كانت هذه الأحداث المتطرفة ستحدث، ولكن متى وبأي حد؟. لا يوجد مبرر لعدم اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ.. بدون عمل، الأمل هو مجرد وهم. وأعتقد أننا نجحنا في وضع إطار عمل يتضمن أهدافًا وأدوات عالمية، لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ السياسة. يجب على كل دولة أيضًا مراجعة أهدافها بشكل تصاعدي، لأنه مع الخطط الحالية، ستظل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تزداد بنسبة ١٤٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بعام ٢٠١٠، بدلًا من خفضها بنسبة ٤٥٪ خلال نفس الفترة للحد من الاحترار إلى ١.٥ درجة مئوية. في سياق أزمة الطاقة، يجب على البلدان التي تضطر إلى تعديل مزيج الطاقة لديها أن تفعل ذلك على طول مسار واضح المعالم للخروج من الوقود الأحفوري.

وأكدت على أن "التمويل أمر أساسي لعملية التفاوض بشأن المناخ. فهي تضمن تماسكها ومصداقيتها، وتبني الثقة بين دول الشمال والجنوب". وتابعت: المبالغ التى تم جمعها ليست كافية على الإطلاق. وأظهر أحدث تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دول الشمال حشدت ٨٣.٣ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ لدول الجنوب، وهو أبعد من الـ١٠٠ مليار التى وعدت بها. من الصعب أن نفهم سبب عدم وصولهم إلى المبلغ المتفق عليه منذ فترة طويلة. بينما كانت هناك التزامات من الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان الأخرى لم تصل بعد إلى نفس المستوى، مثل الولايات المتحدة وأستراليا أو اليابان. نحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد ووضع هدف سنوي جديد أكثر طموحًا. يجب أن يُنظر إلى تمويل المناخ على أنه استثمار لبقاء البشرية.