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السبت 05 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محمد صبحي ينتهي من تسجيل أغاني "عيلة اتعمل لها بلوك" .. صور

محمد صبحي
محمد صبحي
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انتهى الفنان محمد صبحي من تسجيل أغاني مسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك" بمشاركة كل نجوم العرض المسرحي المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

الأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة، وتم تسجيل الأغاني باستوديو التكامل.
مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" يخرجها ويقوم ببطولتها محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل، وهم: وفاء صادق، حمدي السيد، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، تأليف مصطفى شهيب، ديكور محمد الغرباوي، أزياء د. مروة عودة، استعراضات محمد سميح.

تدور أحداث المسرحية حول تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين الفنان محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

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الفنان محمد صبحي عيلة اتعمل لها بلوك محمد صبحي