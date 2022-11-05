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السبت 05 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار الفراخ.. والكيلو يسجل 45 جنيها للمستهلك

دواجن
دواجن
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قفزت أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن والمزارع، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء فى المزرعة 39 جنيها، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، بعد تحرير سعر صرف الدولار  وتخطيه حاجز 24 جنيها.

بينما تراوحت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك ما بين 45 - 46 جنيها، حسب المنطقة، فيما ارتفعت أسعار البيض إلى 90 جنيها لطبق البيض.

وارتفع أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن نوع الساسو 48 جنيها المزرعة، وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 55 جنيها، كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 55 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك بين 60و 62 جنيها للكيلو.

طالب الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، بضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد كثير من صغار المربين بالاستمرار فى الإنتاج .

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