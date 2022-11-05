تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

السبت 05/نوفمبر/2022 - 10:19 ص

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بداية تعاملات اليوم السبت، على نفس أسعار الخميس نظرا لإجازة البنوك.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك المركزى مسجلا 24.20 جنيه، وسعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 27.86 جنيه للشراء، و28.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزى مستوى 23.86 جنيه للشراء، و23.96 جنيه للبيع، مقابل 23.98 جنيه للشراء، و24.09 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ليصل إلى مستوى 23.69 جنيه للشراء، جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي على نحو طفيف مقابل الجنيه المصري، 6.42 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع، مقابل، 6.41 جنيه للشراء، و6.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 77.89 جنيه للشراء و78.24 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 6.56 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.