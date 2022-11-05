وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات بأنظمة دفاع جوية وصاروخية جديدة

السبت 05/نوفمبر/2022 - 09:27 ص

أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، أن كييف قد تتلقى أنظمة دفاع جوية وصاروخية جديدة بحلول نهاية العام.

وقال كوليبا، في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت، إن الاتفاقيات الخاصة بالإمدادات قيد التنفيذ حاليا، وهناك بالفعل اتفاقيات توصلنا إليها على المستوى الحكومي مع بعض الدول، وإجراءات نعمل على ترتيبها للمستقبل، مشيرا إلى وجود اتفاقيات محددة بشأن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي قيد التنفيذ حاليًا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس تخصيص حزمة مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بمبلغ نحو 400 مليون دولار في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، صباح اليوم السبت، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 32 جنديًا روسيًا وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي.

وذكرت القيادة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة؛ الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية والمدن المُحررة بإطلاق صواريخ متعددة ومدفعية ثقيلة ومدافع هاون ودبابات، مشيرا إلى أن الروس يواصلون أعمالهم الدفاعية ويُعيدون توزيع جهودهم العسكرية ونشر قوافل المعدات العسكرية ونصب المخابئ الخرسانية في جنوب البلاد".

وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت للرد على ذلك 170 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 32 جنديًا وتدمير أربعة منظومات مضادة للطائرات ومدفعية وثلاث دبابات وثلاث عربات مدرعة.