صحيفة بريطانية: تعليمات بوتين بإخلاء خيرسون توحي بقرب اندلاع معارك ضارية

السبت 05/نوفمبر/2022 - 09:26 ص

ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات مشددة بإخلاء مدينة خيرسون الاستراتيجية الواقعة جنوب أوكرانيا من السكان المدنيين؛ بما يوحي بقرب اندلاع معارك ضارية مع القوات الأوكرانية في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المقال، الذي كتبه الصحفي البريطاني بيتر بيمونت، أن التعليمات التي أصدرها بوتين تشير إلى استعداد القوات الروسية لهجوم مضاد وشيك من جانب القوات الأوكرانية لاسترداد المدينة الاستراتيجية التي كانت القوات الروسية قد استولت عليها مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، والتي أعلنت انضمامها رسميا للأراضي الروسية في سبتمبر الماضي بعد إجراء استفتاء شعبي لسكانها.

ويسلط المقال الضوء على تعليمات بوتين خلال اجتماع مع مساعديه والتي أكد فيها أنه يجب إخلاء المدنيين من المدينة بعد أن أصبحت منطقة صراع محفوفة بالمخاطر وذلك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

ويرى الكاتب أن الموقف الروسي قد يوحي بمدى إصرار موسكو على الاحتفاظ بالمدينة مهما كلفها الأمر، في الوقت الذي أعلنت السلطات المحلية حظر تجوال مؤقت في المدينة لمدة أربع وعشرين ساعة.

ويوضح المقال أنه في الوقت الذي تقترب فيه القوات الأوكرانية من المدينة تقوم القوات الروسية بتعزيزات لقواتها هناك وهو ما يوحي بأن المعارك المتوقعة في المدينة سوف تكون الأعنف من نوعها بين الجانبين.

ويشير الكاتب إلى أن القوات الروسية تمكنت بالفعل من إجلاء ما يقرب من 60،000 من سكان المدينة، إلا أنه مازال هناك العديد من السكان الذي رفضوا ترك منازلهم، بينما قال نائب محافظ الإقليم كيريل ستريموسوف" إن تلك الإجراءات ضرورية لتجنيب السكان المدنيين هجمات إرهابية محتملة".

ويضيف الكاتب أن القوات الأوكرانية كانت قد تمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية من استرداد أجزاء من إقليم خيرسون أوبلاست، إلا أن التقدم الذي أحرزته لاسترداد المدينة شهد بعض العراقيل في الأيام الماضية.

وتناول المقال معاناة الشعب الأوكراني بسبب القصف الجوي المكثف خلال الأسابيع الماضية حيث ألقى الضوء على تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي أشار فيها إلى أن ما يقر من 4.5 مليون من الشعب الأوكراني يعيشون في ظلام دامس بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة القومية جراء القصف الروسي، وفي الوقت نفسه، أكد عمدة كييف "فيتالي كليتشكو" أن ما يقرب من 450،000 منزلًا في العاصمة الأوكرانية فقط يعيشون في الظلام منذ أمس الجمعة مناشدًا جميع السكان بترشيد استخدام الكهرباء قدر طاقتهم في ظل الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد.

ويختتم الكاتب مقاله بتسليط الضوء على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز خلال لقاء له مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، التي أكد فيها ضرورة إجراء محادثات سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني لإنهاء الحرب، محذرا من انزلاق الصراع المسلح بين الطرفين إلى حرب نووية.

