قاذفة أمريكية من طراز "بي-1 بي" تشارك في التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

السبت 05/نوفمبر/2022 - 10:54 ص

أعلن مسئول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي" ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية.

وأوضح المسئول العسكري الكوري الجنوبي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم السبت، أنه من المقرر أن تشارك قاذفة بي-1 بي في التدريبات العسكرية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه سول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

