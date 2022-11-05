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السبت 05 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قاذفة أمريكية من طراز "بي-1 بي" تشارك في التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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 أعلن مسئول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي" ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية.
وأوضح المسئول العسكري الكوري الجنوبي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم السبت، أنه من المقرر أن تشارك قاذفة بي-1 بي في التدريبات العسكرية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه سول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.
 

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