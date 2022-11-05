أعلن مسئول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي" ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية.
وأوضح المسئول العسكري الكوري الجنوبي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم السبت، أنه من المقرر أن تشارك قاذفة بي-1 بي في التدريبات العسكرية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه سول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.
العالم
قاذفة أمريكية من طراز "بي-1 بي" تشارك في التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مسئول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي" ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية.
أعلن مسئول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي" ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية.