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السبت 05 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تدعو لوقف مطاردة الصحفيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دعا جريجوري لوكيانتسيف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد محاولات إعلان مكافأة في أوكرانيا مقابل "رؤوس الصحفيين الروس".

وقال لوكيانتسيف للصحفيين: "نعتقد أن مثل هذه التصرفات، والدعوات بما في ذلك إعلان مكافآت مالية مقابل قتل الصحفيين، تشكل انتهاكا صارخا يستحق التصدي له بشكل فعال جدا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: " من حيث المبدأ، نقوم بشكل مستمر بطرح هذا الموضوع - موضوع سلامة الصحفيين، في الأمم المتحدة وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وعندما كنا أعضاء في مجلس أوروبا، فعلنا ذلك هناك. على سبيل المثال قدمت روسيا مرات عديدة مسودات قرارات للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن موضوع سلامة الصحفيين بالذات".

وفقا له، يدور الحديث ليس فقط  عن انتهاك حقوق الصحفيين ووسائل حرية الإعلام، بل وعن انتهاك التزامات الدول بموجب المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تضمن كلاهما الحق في الحياة.

استمرار الحرب الروسية الاوكرانية