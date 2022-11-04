السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

الجمعة 04/نوفمبر/2022 - 12:10 م

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في هولندا روب جيتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وعقد وزير الطاقة السعودي - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة - اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندي، حيث اتفق الجانبان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وهولندا في مجال الطاقة.

