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الجمعة 04 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

المملكة العربية
المملكة العربية السعودية وهولندا
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بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في هولندا روب جيتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. 
وعقد وزير الطاقة السعودي - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم  الجمعة - اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندي، حيث اتفق الجانبان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وهولندا في مجال الطاقة.
 

هولندا السعودية مجال الطاقة