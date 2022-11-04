بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في هولندا روب جيتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.
وعقد وزير الطاقة السعودي - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة - اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندي، حيث اتفق الجانبان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وهولندا في مجال الطاقة.
بوابة العرب
السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة
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بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في هولندا روب جيتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.
بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في هولندا روب جيتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.