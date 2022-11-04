وفاة ابراهيم منير نائب مرشد الإخوان

الجمعة 04/نوفمبر/2022 - 10:10 ص

توفى منذ قليل ابراهيم منير نائب مرشد الإخوان في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 85 عاما.

وفي وقت سابق، كانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عدد صادر لها، قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن إدارج جماعة الإخوان المسلمين على القوائم الكيانات الإخوانية لمدة 5 سنوات.

ومنح قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بتاريخ 3 مارس 2020 بالقانون 14 لسنة 2020 النيابة العامة، سلطة إعداد قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية، تُدرج عليها الكيانات الإرهابية، التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.