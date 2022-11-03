التموين: استمرار طرح الأرز السائب والمعبأ بالأسعار المعلنة للمواطنين في المحافظات

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 10:09 م

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

ووزعت عدد من مديريات التموين بالمحافظات، عددا من السيارات المتنقلة في الشوارع والميادين لطرح سلعة الأرز بالأسعار الرسمية وهي 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، لغير الحاملين للبطاقات التموينية.

وعلى مستوى مديرية الدقهلية، تم ضخ 50 طن من شكائر الأرز الأبيض الفاخر، بوزن 25 كيلو جرام لكل شكارة ويتم بيعها للمواطنين بسعر 300 جنيها، مع توفير أكياس الأرز المعبأ أيضا، وذلك عبر 7 سيارات متنقلة.

كما طرحت مديرية التموين بدمياط، 30 طن أرز بنفس الأسعار عبر 3 سيارات متنقلة تجوب الميادين الرئيسية للمحافظة، وبالمثل على نطاق محافظة الغربية التي طرحت اليوم الأرز للمواطنين عبر السيارات المتنقلة.

وطرحت مديرية التموين في الشرقية، 12 طنَا من الأرز السائب بسعر 12 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما تم طرح كميات كبيرة من الأرز المعبأ بسعر 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك في الميادين الرئيسية في المحافظة للمواطنين.

وطرحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، كميات كبيرة من الأرز المعبأ بسعر 15 جنيهًا للكيلو الواحد، والأرز السائب بسعر 12 جنيهَا للكيلو، وذلك للمواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية في المحافظة.