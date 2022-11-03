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الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين سلامة وخلوف في جنين.. صور

البوابة نيوز
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شيعت جماهير غفيرة في جنين بفلسطين، مساء اليوم الخميس، جثماني الشهيدين فاروق سلامة والفتى محمد خلوف، اللّذين استشهدا ظهر اليوم في مخيم جنين. 

وانطلق موكب التشييع للشهيدين سلامة وخلف من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، نحو شوارع جنين، في مسيرة غاضبة وسط هتافات داعية للثأر والعمليات وتصعيد المقاومة، وإطلاق مكثف من النار من قِبل المقاومين.

 وانطلق موكب تشييع الشهيد سلامة، إلى مخيم جنين، حيث توقفت الجماهير الحاشدة أمام موقع اغتيال سلامة، وهم يهتفون ضد الاحتلال. 

وألقت عائلة الشهيد سلامة نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وتجولت المسيرة في كافة أزقة المخيم، وصولًا لمقبرة شهداء معركة مخيم جنين، حيث وُوري جثمانه الثرى. 

 

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