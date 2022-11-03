الأيام المقبلة.. مفاجأة أثرية كبيرة.. تعرف على التفاصيل

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 09:42 م

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار: إن هناك بعثة إسبانية تعمل في الساحل الشمالي اكتشفت مجموعة من السراديب، وخلال الأيام المقبلة سيكون الإعلان عن مفاجأة أثرية كبيرة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية،أن مجلة ناشيونال جيوغرافيك أكبر مجلة سياحية عالمية، تحدثت بأن مصر من أهم 25 مقصدًا سياحيًا على مستوى العالم، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الزخم في استقبال الأفواج السياحية في معظم المناطق الأثرية، قائلا:" ربنا يبعد عننا أهل الشر، وترجع مصر تاني تنور مرة تانية"

ولفت إلى أن هناك بعض المطالبات باستعادة حجرة رشيد من قبل الكثير من الأثريين، وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ولكن حتى الآن لا يوجد طلب رسمي من الدولة الرسمية باستعادة حجر رشيد.