اختتام "دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي" فى بورسعيد

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 09:23 م

اختتمت دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي التي تنظمها اكاديمية ناصر العسكرية لصالح المجلس الوطني للتدريب والتعليم داخل ديوان عام محافظة بورسعيد

كان اللواء ا.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد التقى بوفد رفيع المستوي من اكاديمية ناصر العسكرية العليا (كلية الدفاع الوطني ) والمجلس الوطني للتدريب ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ برامج تدريبية تهدف الي رفع الوعي وتنمية القدرات معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والاكاديمية والمجلس الوطني بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وتستهدف الدورة تدريب ١٥٠ من العاملين بالجهاز الاداري للدولة وتعريفهم بماهية وأهمية وأبعاد الأمن القومى وقوة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية/العسكرية الداخلية والخارجية .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأمين العام للمجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور مدحت عبد الوهاب و المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم الدكتور محمد السيد الشريف واللواء مهندس عادل محمود العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ومسؤول العلاقات العامة بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم أحمد سمير فوزي و مسؤول العلاقات العامة والإعلام بوزاره التعليم العالي ياسر جميل ابراهيم والمهندس ايمن سويلم ومحمد فتحي مدير الموارد البشرية والأستاذة نجوان ضبيع منسق الدورة .

في بداية اللقاء قدم اللواء عادل العمدة عرضا تقديميا حول الدورة التدريبية وأهدافها و اهميتها أعقبه كلمة اللواء ا. ح سامح صبري الدجوي مدير كلية الدفاع الوطني حيث توجه بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة والاستقبال مشيدا بجهود المحافظ وقيادته الحكيمة معربا عن فخره بالإنجازات التي شهدتها بورسعيد مؤخرا والذي يعكس المجهود العظيم لكافة الأجهزة المختصة ببورسعيد

وخلال كلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجه كافة الشكر للقوات المسلحة التي سخرت أكاديمية ناصر لتدريب العاملين بالجهاز الإداري في ٢٧ محافظة معربا عن تقديره لجهود مدير كلية الدفاع الوطني ووفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمجلس الوطني للتدريب والتعليم في سبيل تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع الوعي وتنمية القدرات معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والأكاديمية والمجلس بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة كما أعرب عن فخره بأكاديمية ناصر العسكرية والذي يعد صرحا عسكريا وتعليميا عظيما.

وهنأ المحافظ المتدربين وأكد أهمية الوعي بجهود الدولة ومحاربة الشائعات والتصدي لكل محاولات التخريب و تعطيل مسيرة التنمية والتعاون بين الشعب والقوات المسلحة لاستكمال التنمية غير المسبوقة في ربوع الدولة المصرية.

كما شهد اللقاء تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد و مدير كلية الدفاع الوطني تقديرا للجهود المبذولة من الجانبين، والتقاط عدد من الصور التذكارية.