فاطمة الكاشف لـ"البوابة نيوز": أخوض "حرب الجبالي".. وزوجة الوزير المتسلطة في "عالم تاني"

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 06:35 م

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف، عن مشاركتها في ثلاث أعمال درامية وهى مسلسلات “حرب الجبالي ،سيب وأنا أسيب ،عالم تاني”.

وقالت فاطمة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": انضممت منذ شهرين إلى فريق عمل مسلسل “حرب الجبالي” واقترب الانتهاء من تصوير آخر مشاهد لي في الأيام المقبلة، وسيتم عرضه في ثلاث أجزاء كل جزء 15حلقة،وهومن نوعية المسلسلات الطويلة المكونة من 45حلقة ويتم تصويره حاليا في لبنان،وكشفت عن شخصيتها التي تدعى "فاطمة" وهي أم للفنانة هاجر عفيفي التي تجسد شخصية"شهيرة".

وأضافت:"هي شخصية طيبة وقريبة من ربنا ،وفي نفس الوقت قوية وليها رأي وموقف،وسعيدة بمشاركتي في العمل لأول مرة مع المخرج محمد أسامة، وأيضا الفنانة فردوس عبد الحميد،أحمد رزق ،سوسن بدر، صلاح عبدالله ورياض الخولي وعدد آخر من النجوم.

وتابعت فاطمة أنها تشارك في مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع الفنانة هنا الزاهد ،والفنان أحمد السعدني ،والفنان محمود البزاوي وعدد آخر من النجوم ، ضيفة شرف وتجسد شخصية “مديحة ”،المسلسل مكون من 10 حلقات، سيعرض على أحد المنصات الإلكترونية، إخراج وائل إحسان.

واختتمت قائلة: أشارك في مسلسل "عالم تاني" بشخصية ديكتاتورية وقوية، لأنها زوجة وزير في أحداث العمل، وهوبطولة الفنانة رانيا يوسف، نضال الشافعي، فراس سعيد، فريال يوسف وعدد من النجوم، تأليف إسلام يوسف ، إخراج عبد العزيز حشاد.

مسلسل حرب الجبالي

مسلسل عالم تاني