مظهر شاهين عن ربط الحجاب بارتفاع سعر الدولار: "احنا في زمن الهجص"

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 05:46 م

علق الداعية الإسلامي مظهر شاهين،على ما تم تداوله حول الربط بين فكرة انتشار الحجاب وارتفاع سعر الدولار، قائلا:" من يربط بين انتشار الحجاب، وارتفاع سعر الدولار، تماما كمن يربط بين تربية اللحية وارتفاع سعر البيض، احنا في زمان "الهجص" من أجل الترند".

وقال مظهر شاهين، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من يربط بين انتشار الحجاب وارتفاع سعر الدولار، تماما كمن يربط بين تربية اللحية وارتفاع سعر البيض، إحنا في زمان الهجص من أجل التريند.

وفي وقت سابق، كتب مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "الحديث عن ارتباط سعر صرف الجنيه بالإيمان بالله فقط كلام فاضي لا علاقة له بحقيقة الإيمان الهادف إلي القوة، ولا بقواعد الاقتصاد وأسباب قوته التي أمر الله تعالي بالأخذ بها عند التوكل عليه".