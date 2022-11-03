خلود زهران تحصل على درجة ماجستير في الإعلام بدرجة امتياز

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 02:25 ص

احتفت الإعلامية خلود زهران، بحصولها على درجة ماجستير في الإعلام بدرجة امتياز عن دراسة بعنوان "علاقة التعرض للمنصات الرقمية netflix-watchit بكثافة مشاهدة التلفزيون".

وقالت الإعلامية خلود زهران خلال صفحتها على فيس بوك: وأخيرًا تم حصولي اليوم على درجة ماجستير في الإعلام بدرجة امتياز، موجهة الشكر للدكتور حسن عماد مكاوى، المشرف على الرسالة، متابعة: شكرًا أعضاء اللجنة الموقرة أستاذتي التي لها بصمة كبيرة في حياتي العلمية ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة جيلان أشرف أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة السويس.

ووجهت الشكر للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق قائلة: شكرا من قلبي لمولانا دكتور علي جمعة المفتي السابق للجمهورية، حضوره من أعظم الحاجات التي سأظل ممتنة لها، وشكرا لدكتور حازم طه الإذاعي الكبير شرفتني ونورتني وأسعدتني.

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