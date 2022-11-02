البنك المركزي السعودي يقرر رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 11:28 م

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5% ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القرار يأتي اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد أعلن، اليوم، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، فيما يعد المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي

كما قرر البنك المركزى الإماراتى رفع سعر فائدة إعادة الشراء 75 نقطة أساس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى على الدولار 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%.

كما أعلن البنك المركزى البحرينى والسعودى رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

ولمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.