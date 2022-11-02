أصدر بنك الكويت المركزي بياناً اليوم الأربعاء، أكد من خلال على المتابعة المستمرة لكافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتابع البيان: في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي، فإن البنك المركزي يؤكد على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وفيما يتعلق بمتابعة مؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، يرى البنك المركزي أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من أعلى معدل له في أبريل نيسان 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر أيلول 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
ومن جانب أخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر أيلول 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر أيلول 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.
اقتصاد
بنك الكويت المركزي: نتابع كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية
أصدر بنك الكويت المركزي بياناً اليوم الأربعاء، أكد من خلال على المتابعة المستمرة لكافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.