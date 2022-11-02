التنبوء بالفيضان: غدًا.. أمطار خفيفة على القاهرة والساحل الشمالي ومنطقة القناة

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 09:24 م

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري عن خرائط سقوط الأمطار على جميع محافظات الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأكد المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وأقصى السواحل الشمالية الشرقية وشمال منطقة القناة تصل حدتها لنحو 1 مم غدا الخميس، بكما أعلن المركز أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على جميع محافظات الجمهورية يوم الجمعة المقبلة.

وأشار المركز إلى أن توقعاته اليومية مبنية على دراسة نماذج مخرجات الأمطار التابعة لقطاع التخطيط بوزارة الري.

فى نفس السياق قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، إن البلاد تشهد طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ولطيف في أول الليل ويصبح مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، طقس مائل للحرارة في النهار لطيف في الليل، ومائل للبرودة مع وجود شبورة مائية وجو غائم جزئيًا.