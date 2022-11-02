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الأربعاء 02 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك العربي الإفريقي يصدر شهادة ادخار"اميرالد" بعائد 17.25%

البنك العربى الأفريقى
البنك العربى الأفريقى
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أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي، عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات شهادة "اميرالد" بعائد يصل إلى 17.25% سنويا، وبدوريات صرف متنوعة.

تستعرض "البوابة نيوز"، مزايا وخصائص الشهادة الادخارية الثلاثية "اميرالد" من البنك العربي الإفريقي الدولي، والتي جاءت كالتالي:
- نوع العائد: ثابت.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- حرية اختيار دورية صرف العائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية.
- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه و مضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه
- تمتع بمميزات حزمة برامج تمويل فاليو بلس المضمونة، التي تحقق لك الاستثمار الامن لمدخراتك ويلبى احتياجاتك معا ...استمتع وادخر
- يمكنك إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد اقصى 97 % من قيمتها
- يمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد اقصى 90% من قيمتها
- يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاري
- الشهادات متوفرة للعملاء من الافراد بما فيهم القصّر
- يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك
سعر العائد:
عائد 16%، بدوية صرف شهريًا.
عائد 16.25%، بدوية صرف ربع سنويًا.
عائد 16.50%، بدوية صرف نصف سنويًا.
عائد 17.25%، بدوية صرف سنويًا.

البنك العربى الإفريقى شهادة اميرالد شهادة إدخارية لمدة 3 سنوات فائدة 17