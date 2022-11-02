البنك العربي الإفريقي يصدر شهادة ادخار"اميرالد" بعائد 17.25%

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 08:55 م

أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي، عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات شهادة "اميرالد" بعائد يصل إلى 17.25% سنويا، وبدوريات صرف متنوعة.

تستعرض "البوابة نيوز"، مزايا وخصائص الشهادة الادخارية الثلاثية "اميرالد" من البنك العربي الإفريقي الدولي، والتي جاءت كالتالي:

- نوع العائد: ثابت.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- حرية اختيار دورية صرف العائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية.

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه و مضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه

- تمتع بمميزات حزمة برامج تمويل فاليو بلس المضمونة، التي تحقق لك الاستثمار الامن لمدخراتك ويلبى احتياجاتك معا ...استمتع وادخر

- يمكنك إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد اقصى 97 % من قيمتها

- يمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد اقصى 90% من قيمتها

- يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاري

- الشهادات متوفرة للعملاء من الافراد بما فيهم القصّر

- يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك

سعر العائد:

عائد 16%، بدوية صرف شهريًا.

عائد 16.25%، بدوية صرف ربع سنويًا.

عائد 16.50%، بدوية صرف نصف سنويًا.

عائد 17.25%، بدوية صرف سنويًا.