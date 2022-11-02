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الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

جيروم باول رئيس الفيدرالي
جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي
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رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل البنك المركزي حملته الأكثر تشددًا منذ الثمانينيات.

وأكد جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن صانعي السياسة النقدية سيظلون صامدين في معركتهم ضد التضخم، بينما يتركون الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في منتصف ديسمبر، عندما تنقسم الأسواق بين حركة كبيرة أخرى أو تحول إلى 50 نقطة أساس.

ويحاول جيروم باول كبح التضخم الأكثر ارتفاعًا منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنه كان بطيئًا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي، وأثارت هذه الارتفاعات اضطراب الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.

جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75