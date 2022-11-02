البنك الزراعي المصري يرفع العائد على شهادة الدولارية الثلاثية

أعلن البنك الزراعي المصري، عن رفع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية من 2.25% إلى 5% مع تقديم العديد من المزايا والخصائص المتنوعة للشهادة الدولارية الثلاثية ذات العائد ربع سنوي.
خلال السطور التالية، تستعرض "البوابة نيوز" تفاصيل الشهادة الدولارية الثلاثية من البنك الزراعي المصري، والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر العائد: 5%
- المدة : 3 سنوات
- فئة الشهادة: 100 دولار ومضاعفاتها
- الحد الأدنى للشراء 500 دولار كحد أدني
- مزايا الشهادة الدولارية الثابتة من البنك الزراعي المصري
- يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء
- يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والأحكام
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة
- يمكن التقدم على الشهادة من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات