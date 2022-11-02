البنك الزراعي المصري يرفع العائد على شهادة الدولارية الثلاثية

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 06:37 م

أعلن البنك الزراعي المصري، عن رفع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية من 2.25% إلى 5% مع تقديم العديد من المزايا والخصائص المتنوعة للشهادة الدولارية الثلاثية ذات العائد ربع سنوي.

خلال السطور التالية، تستعرض "البوابة نيوز" تفاصيل الشهادة الدولارية الثلاثية من البنك الزراعي المصري، والتي جاءت على النحو التالي: