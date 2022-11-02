البنك الزراعي يصدر شهادة الحصاد الجديدة بعائد يصل إلى 17 %

أعلن البنك الزراعي المصري عن اصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16 % يصرف كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) وبعائد 17 % يصرف سنويا .
وخلال السطور التالية، تستعرض "البوابة نيوز" تفاصيل شهادة الحصاد الجديدة من البنك الزراعي المصري، والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر العائد: 16% يصرف (ربع سنوى) و 17% يصرف (سنويا)
- المدة : 3 سنوات
- فئة الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها
- من له حق الشراء: الافراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط
- الإقتراض بضمانها: بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الأسمية للشهادة
- يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والاحكام
- إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل
- الشراء من أي فرع من فروع البنك
- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع إدخار العائد أو صرفه من الحساب
- يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM) وفقاً للشروط والأحكام
- يحدد العميل هل تجدد الشهادة أم لا عند نهاية مدتها وذلك عند التعاقد