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الأربعاء 02 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الزراعي يصدر شهادة الحصاد الجديدة بعائد يصل إلى 17 %

البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى
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أعلن البنك الزراعي المصري عن اصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16 % يصرف كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) وبعائد 17 % يصرف سنويا .

وخلال السطور التالية، تستعرض "البوابة نيوز" تفاصيل  شهادة الحصاد الجديدة من البنك الزراعي المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

  • سعر العائد: 16% يصرف (ربع سنوى) و 17% يصرف (سنويا)
  • المدة : 3 سنوات
  • فئة الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها
  • من له حق الشراء: الافراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط
  • الإقتراض بضمانها: بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الأسمية للشهادة
  • يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والاحكام
  • إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل
  • الشراء من أي فرع من فروع البنك
  • يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع إدخار العائد أو صرفه من الحساب
  • يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM) وفقاً للشروط والأحكام
  • يحدد العميل هل تجدد الشهادة أم لا عند نهاية مدتها وذلك عند التعاقد
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