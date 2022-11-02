البنك الزراعي يصدر شهادة الحصاد الجديدة بعائد يصل إلى 17 %

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 06:15 م

أعلن البنك الزراعي المصري عن اصدار شهادة الحصاد الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16 % يصرف كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) وبعائد 17 % يصرف سنويا .

وخلال السطور التالية، تستعرض "البوابة نيوز" تفاصيل شهادة الحصاد الجديدة من البنك الزراعي المصري، والتي جاءت على النحو التالي: