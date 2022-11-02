عبدالرحيم علي ينعى الحاج سعيد عرفة

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 04:37 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» الحاج سعيد عرفة، الذي وافته المنية اليوم.

وعبَّر «عبدالرحيم علي» عن حزنه قائلًا: «مع السلامة يا حاج سعيد.. رحل الحاج سعيد صاحب أعرق وأقدم فندق في طنطا.. الرجل الذي كان دائمًا ما يستقبلني بحفاوة عند زيارتي الدَّوريَّة لمسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي؛ حيث كنا نتناول الإفطار في مطعم الفندق، فيأتي مبتسمًا ومُرحِّبًا، ثم يمنحني كل مرة هديَّته المعتادة؛ عُملة معدنية مصرية قديمة تعود لعصر الملك فؤاد.. عاش الحاج سعيد محترمًا وموقرًا، ومات وهو في رحاب الله.. إلى جنة الخلد يا حاج سعيد وإلى اللقاء».

وتقدَّم عبدالرحيم علي، والزميل إسلام الخياط، وأحمد مهنا و"أسرة التحرير" بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.