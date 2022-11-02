"جبالي" للنواب: الأدوات الرقابية لا تعني مواجهات شخصية أو هجوم على شخص ممثلي الحكومة

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 01:15 م

طالب د. حنفي جبالي، مجلس النواب، النواب بالالتزام باللائحة الداخلية للمجلس وعدم الهجوم على شخص المسئولين و الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، “الأمر ليس مواجهات شخصية مع المسئولين والأمر يتعلق بتقديم الأدوات الرقابية وعرضها على المسئولين أو الوزراء ولا يجب أن تتحول لمواجهات شخصية أو هجوم على شخص ممثلي الحكومة أو الوزراء”.



جاء ذلك بعدما هاجم النائب أحمد فرغلي محافظ بورسعيد قائلا " المحافظ يعتبر المحافظة عزبة وهنا تدخل رئيس البرلمان قائلا " كلامك يمس شخص المحافظ واللائحة تنص على تقديم الأدوات الرقابية دون المساس بشخص المسئولين " .

وكرر رئيس المجلس التنبيه على النواب عندما قال النائب كمال أبو جليل لوزير التنمية المحلية " اللواء هشام آمنة "ركز مع كلامي"، وهنا اعترض رئيس البرلمان قائلا "وجه كلامك للمنصة ولا تتحدث مع الوزير، والوزير معه قيادات من وزارته يسجلون ما تقول والوزير سيرد في النهاية، وعليك الالتزام باللائحة الداخلية".