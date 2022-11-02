لندن: رئيس الوزراء البريطانى يحضر قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 12:41 م

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" الذي ينعقد بشرم الشيخ.

وأعلن مكتبه في وقت سابق إنه من المتوقع أن يتغيب سوناك عن قمة المناخ السنوية.

وتعقد قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، بدءا من 6 من نوفمبر.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا سيتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة.

وتهدف اجتماعات القمة المناخية السنوية للأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.