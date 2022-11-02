الصحة العالمية تدعو لتوفير المساعدات الطبية لمصابي الملاريا في باكستان

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 12:14 م

دعا مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية في باكستان "د. ريتشارد برينان" إلى توفير المساعدات الطبية لمصابي الملاريا في باكستان، وأكد أن حوالي ثمانية ملايين شخص متضرر من الفيضانات التي اجتاحت باكستان على مدار الأشهر الماضية يحتاجون إلى المساعدة الطبية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى مياه الفيضانات استمرت في الانحسار في العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء باكستان مما تسبب في زيادة أمراض الإسهال وتفشي حمّى الضنك والحصبة والدفتيريا، مؤكدًا أنه في شهر يونيو الماضي، تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث أشد فيضانات في تاريخ باكستان الحديث، مما تسبب بجرف القرى فيما لقي حوالي 1،600 شخص مصرعهم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الكبير في حالات الملاريا التي تشهدها باكستان، في وقت تتفاقم فيه البنية التحتية المتضررة والمياه الراكدة وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي.

وأكد "برينان" أن الكميات الهائلة من مياه الفيضانات المستمرة، وفرت البيئة المناسبة لتكاثر البعوض، مما أدى إلى تفشي الملاريا المستمر في 32 مقاطعة في باكستان، فضلًا عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، ولا يزال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي محدودا، ويستخدم الأشخاص المياه الملوثة للاستهلاك المنزلي، كما أن النساء الحوامل يحتجن إلى الوصول إلى الخدمات النظيفة والآمنة للولادة.