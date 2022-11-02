الصين وفرنسا تبحثان سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 11:06 ص

بحث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين الصين وفرنسا.

وقال وانج يي ـ خلال مكالمة هاتفية مع كولونا،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم إن الصين تحافظ على الاستمرارية والاستقرار في سياستها تجاه فرنسا وأوروبا، وتقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتعميق التنسيق والتعاون الاستراتيجيين بين الصين وفرنسا.

وأضاف أنه يتعين على الصين وفرنسا الاشتراك معا في تحقيق تعاون على مستوى رفيع في مختلف المجالات، من أجل فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، لافتا إلى الانعقاد الناجح للمؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعى الصيني وانتخاب شى جين بينج بالإجماع أمينا عاما للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني وتأكيد المؤتمر مجددا على سياسة الصين الخارجية المستقلة القائمة على السلام، والتزامها بدعم السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة؛ ما سيوفر طاقة إيجابية قوية للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية.

من جهتها، قالت كولونا إن فرنسا والصين تحافظان دائما على الثقة والتعاون المتبادلين من أجل حماية السلام والاستقرار على الصعيد العالمي بشكل مشترك، مضيفة أن فرنسا تأمل في إقامة تبادلات رفيعة المستوى واتصالات متعمقة مع الصين لتعزيز المصالح المشتركة والتصدي للتحديات المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك.