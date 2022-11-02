سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 12:46 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا أمس الثلاثاء، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 79.75 نقطة إلى 0.24 % ليغلق عند 32653.20 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 15.88 نقطة إلى 0.41% بـ3856.10 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعًا عند 97.30 نقطة إلى 0.89% بواقع 10890.85 نقطة.