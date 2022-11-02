سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا أمس الثلاثاء، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 79.75 نقطة إلى 0.24 % ليغلق عند 32653.20 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 15.88 نقطة إلى 0.41% بـ3856.10 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعًا عند 97.30 نقطة إلى 0.89% بواقع 10890.85 نقطة.
اقتصاد
سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا أمس الثلاثاء، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا أمس الثلاثاء، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.