بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 08:20 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نابولي في ختام مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا ويحتل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح المركز الثاني خلف نابولي المتصدر ويسعى الريدز اليوم للثأر في ملعبه من هزيمة نابولي في إفتتاح مباريات المجموعة بنتيجة ٤-١.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول للفوز على نابولي اليوم والانفراد بصدارة هدافين دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر محمد صلاح برفقة كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قائمة الهدافين برصيد ٦ أهداف لكل منهم كما يبحث يورجن كلوب عن إنتصار يعيد الثقة للاعبي ليفربول بعد النتائج المخيبة محليا على حساب نابولي.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم ضد نابولي وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، نونيز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا