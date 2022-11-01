نشرة أخبار اقتصاد منتصف نهار الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 01:55 م

شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022، عددا من الأحداث المهمة أبرزها، وزير المالية لسفير سنغافورة: الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبا للاستثمارات، والجزار: 4104 وحدات سكنية جديدة بـ"سكن لكل المصريين" في مدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة،، وإلى تفاصيل النشرة..

وزير المالية لسفير سنغافورة: الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبا للاستثمارات

https://www.albawabhnews.com/4683490

الجزار: 4104 وحدات سكنية جديدة بـ" سكن لكل المصريين " في مدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4683497

رئيس "الصندوق الاجتماعي" تتفقد وحدات العمارة الخضراء بـ"سكن لكل المصريين" في حدائق العاصمة

https://www.albawabhnews.com/4683503

قمة المناخ.. "العربي للدراسات الاقتصادية": Cop27 نقطة تحول جذرية في الجهود الدولية

https://www.albawabhnews.com/4683406