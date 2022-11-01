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الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار اقتصاد منتصف نهار الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022، عددا من الأحداث المهمة أبرزها، وزير المالية لسفير سنغافورة: الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبا للاستثمارات، والجزار: 4104 وحدات سكنية جديدة بـ"سكن لكل المصريين" في مدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة،، وإلى تفاصيل النشرة..

وزير المالية لسفير سنغافورة: الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبا للاستثمارات

https://www.albawabhnews.com/4683490 

الجزار: 4104 وحدات سكنية جديدة بـ" سكن لكل المصريين " في مدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4683497 

رئيس "الصندوق الاجتماعي" تتفقد وحدات العمارة الخضراء بـ"سكن لكل المصريين" في حدائق العاصمة

https://www.albawabhnews.com/4683503

 قمة المناخ.. "العربي للدراسات الاقتصادية": Cop27 نقطة تحول جذرية في الجهود الدولية

https://www.albawabhnews.com/4683406

 

 

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