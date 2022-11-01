أسعار الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 09:01 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، وذلك على مستوى 38 بنكًا عاملًا بمصر.

وبلغ أدني سعر للدولار أمام الجنيه نحو 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع في بنوك "الأهلي، البركة، مصر".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 23,95 جنيه للشراء و24,05 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العرب الدولي، العربي الإفريقي الدولي".

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24 جنيه للشراء و24,1 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار نحو 24,1 جنيه للشراء و24,2 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس، بلوم،كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.15 جنيه للشراء و24,25 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق".