ads
الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الإثنين، عند مستوى 4365.98 نقطة، منخفضًا 13.4 نقطة، وبنسبة 0.31 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4379.34 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و386 ألفًا و227 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 303.9 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 838 ألفًا و405 ريالات عُمانيًّة.

بورصة مسقط انخفاض