مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 06:52 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الإثنين، عند مستوى 4365.98 نقطة، منخفضًا 13.4 نقطة، وبنسبة 0.31 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4379.34 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و386 ألفًا و227 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 303.9 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 838 ألفًا و405 ريالات عُمانيًّة.