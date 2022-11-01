أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.34 %، ليصل عند 8222.50 نقاط.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 3.7 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.34 %، ليصل عند 8222.50 نقاط.
أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.34 %، ليصل عند 8222.50 نقاط.