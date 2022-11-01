بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 06:22 ص

أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.34 %، ليصل عند 8222.50 نقاط.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 3.7 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.