"الشيوعي الصيني" يبرز تهنئة الرئيس السيسي لـ "شي جين بينج" لإعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 11:05 م

أبرز الحزب الشيوعي الصيني تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الصيني شي جين بينج بإعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب.

وقال الحزب في بيان: "في الأيام الأخيرة، بعث قادة مصر وغيرها من الدول العربية ودول العالم ورؤساء الحكومات والمنظمات والوكالات، برقيات التهاني، لتهنئة الرفيق شي جين بينج بانتخابه الأمين العام للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، معبرين عن تقديرهم العالي للمؤتمر، مؤكدين أنه مَعلم جديد لقضية بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، إيمانا بأن الصين، بقيادة اللجنة المركزية ونواته الرفيق شي جين بينج، ستحقق النهضة العظيمة للأمة الصينية بكل التأكيد".

وأضاف البيان: "قال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في البرقية، أتقدم بخالص التهنئة للرئيس شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه، متمنيا له التوفيق والنجاح، في قيادة الصين الصديقة نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم.. أتطلع لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع الرئيس شي، من أجل ترسيخ التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المميزة، ودفعها لآفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين".

وتابع الحزب في بيانه: "قال معالي الأمين العام أبو الغيط إن الحزب الشيوعي الصيني يلعب دورا محورية في تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية، ونتطلع إلى دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى الأمام، وتعميق التعاون الصيني العربي في شتى المجالات".

