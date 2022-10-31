وفد من سفارة فلسطين بالقاهرة ينقل تعازي أبومازن في وفاة الكاتب الكبير بهاء طاهر

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 09:13 م

نقل وفد من سفارة دولة فلسطين لدى مصر، تعازي الرئيس محمود عباس أبومازن، إلى أسرة والروائي الكبير بهاء طاهر، الذي وافته المنيّة مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز 87 عامًا، وذلك في دار العزاء الذي أقيم في مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

ونقل المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي تعازي الرئيس محمود عباس لأسرة الفقيد الكبير، وكذلك لعموم الشعب المصري ومريديه وقرائه، لرحيل الكاتب الوطني المتميز.

وأكد الناجي أن بهاء طاهر احتفظ بمكانة رفيعة جعلته من أبرز القامات الأدبية والثقافية الذين أغنوا المكتبة العربية بالأعمال الأدبية المختلفة من روايات وقصص وتراجم ساهمت في خلق نهضة للثقافة العربية، مثمنا مواقفه العروبية الوطنية المشرفة ، والتضامن الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني والذي ظهر جليا في أعمال طاهر الأدبية .

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة الفلسطينية قد سبق أن منحت الروائي العربي المصري الكبير بهاء طاهر في عام ٢٠٢١، درع غسان كنفاني للرواية العربية تقديرًا لدوره في تأريخِ الروايةِ العربية وتطورها وأثرهِ وإرثه الواضحِ في إغنائها وتطورها وتقدّمها، و تقديرا لإبداعاته وإنجازاته الأدبية والفكرية التي أثرت المشهد الثقافي العربي بما خدم القضايا العروبية القومية ولاسيما قضيتنا الفلسطينية.