الليلة.. أتلتيكو مدريد يصارع من أجل التأهل لليوروبا ليج بعدما فشل في دوري الأبطال

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 06:30 ص

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعبى " باي ارينا" و" الدراجاو"، لمتابعة المواجهتين المرتقبتين بين فريق باير ليفركوزن الألمانى، وكلوب بروج البلجيكى، وأتلتيكو مدريد الإسبانى، يحل ضيفًا على بورتو البرتغالى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد الذى يحل ضيفًا على نظيره بورتو البرتغالى، للفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل حجز مكانه فى الدورى الأوروبى، بعدما فشل فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

لأول مرة منذ 24 عاما، ستكون إسبانيا ممثلة بفريق وحيد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، هو ريال مدريد، بعد الخروج السريع لكل من برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وعلى الجانب الآخر، يلتقى فريق باير ليفركوزن الألماني، مضيفه كلوب بروج البلجيكى، وذلك على ملعب "باى أرينا".

ويسعى فريق كلوب بروج لحصد الثلاث نقاط، لتأكيد تزعمه للمجموعة الثانية، وتأهله لدور الـ 16 كأول للمجموعة.

ويحتل فريق كلوب بروج صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وبورتو الوصافة برصيد 9 نقاط، وأتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ5 نقاط، وباير ليفركوزن الرابع برصيد 4 نقاط.