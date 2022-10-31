أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم 31 أكتوبر 2022

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 05:25 م

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملاته اليوم الإثنين، وذلك بعد أن ارتفع 10 - 15 قرشا خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه المصرى 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 23.90 جنيه للشراء، و24.00 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعرصرف الدولار في البنك التجارى الدولي 24.00 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي سجل الدولار 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 24.10 للشراء، و24.20 جنيه للبيع.