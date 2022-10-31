اللاعب محمد صبحي يحصل على برونزية «مصل شو»

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 03:14 م

حصل اللاعب المصري الشاب محمد صبحي محمود، لاعب المنتخب القومي المصري لكمال الأجسام، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات بطولة «مصل شو» الدولية لبناء الأجسام و«الفيزيك» بدبي، التي يشرف عليها الاتحادان الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

واستضاف فاعليات البطولة، التي بدأت في 28 أكتوبر من الشهر الجاري، مركز دبي التجاري العالمي. واستمرت فاعلياتها حتى 30 أكتوبر2022، وشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وأشار اللاعب الشاب، الطالب بكلية الهندسة ومن مواليد 2003، إلى أن مشاركته وتحقيقه للميدالية البرونزية بمثابة حافز له، وأنه مصمم على متابعة التمرين وتجهيز وتطوير ذاته لمتابعة طريق الاحتراف والوصول للمنافسات الدولية وتمثيل مصر في المحافل الدولية، وأنه يتوجه بالشكر لكل من دعمه للوصول لهذا الإنجاز وخاصة مدربه الدولي الكابتن محمد كمال ومسئولي المنتخب القومي المصري لكمال الأجسام.