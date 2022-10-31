رئيس أمريكا ورئيسا وزراء كندا وبريطانيا يتطلعون للعمل مع رئيس البرازيل الجديد لتعزيز التعاون المشترك

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 12:05 م

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسا وزراء كندا وبريطانيا، جاستن ترودو وريشي سوناك، اليوم /الاثنين/، عن تطلعهم إلى العمل مع الرئيس البرازيلي الجديد لتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وهنّأ الرئيس الأمريكي، الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على فوزه في الانتخابات البرازيلية التي وصفها بـ"الحرة والنزيهة والموثوقة".

وقال بايدن "أبعث بالتهنئة إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه؛ ليتولى رئاسة البرازيل بعد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية"، معربا عن تطلعه "إلى العمل معًا لمواصلة التعاون بين بلدينا في الأشهر والسنوات المقبلة".

من جانبه، هنأ رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الزعيم اليساري، لولا دا سيلفا، بفوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وقال ترودو في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، إن "البرازيليين اتخذوا قرارهم"، مضيفا أنه "يتطلع إلى العمل مع دا سيلفا لتعزيز الشراكة بين البلدين وتحقيق نتائج للشعبين للدفع قدما بأولوياتنا المشتركة مثل حماية البيئة".

من جهته، هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الزعيم البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال سوناك - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية "أتطلع إلى العمل معا بشأن القضايا التي تهم المملكة المتحدة والبرازيل، من تنمية الاقتصاد العالمي إلى حماية الموارد الطبيعية للكوكب وتعزيز القيم الديمقراطية".

وتفوق لولا دا سيلفا على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، حيث حصل دا سيلفا على 9ر50 % من الأصوات، فيما صوت 1ر49 % لبولسونارو، وذلك بحسب ما أظهرته نتائج فرز 99 % من أصوات الناخبين.