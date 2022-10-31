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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غدا.. ولي عهد الكويت يتوجه للجزائر

ولي عهد الكويت الشيخ
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له غدا الثلاثاء، إلى الجزائر؛ لترؤس وفد دولة الكويت بمجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية، والذي سيعقد في العاصمة الجزائرية.
وكان وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح قد ترأس وفد بلاده المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري ل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31.

الكويت الجزائر القمة العربية