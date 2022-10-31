اليمن تقدم التعازي للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 10:59 ص

أعربت اليمن عن خالص تعازيها للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات غرب الهند، مما أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات.

وقدمت الخارجية اليمنية - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية – تعازي ومواساة اليمن لحكومة وشعب الهند، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.