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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن تقدم التعازي للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات

حادث انهيار الجسر
حادث انهيار الجسر المعلق فى الهند
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 أعربت اليمن عن خالص تعازيها للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات غرب الهند، مما أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات. 
وقدمت الخارجية اليمنية - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية – تعازي ومواساة اليمن لحكومة وشعب الهند، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

اليمن الهند انهيار الجسر المعلق