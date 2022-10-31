أعربت اليمن عن خالص تعازيها للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات غرب الهند، مما أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات.
وقدمت الخارجية اليمنية - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية – تعازي ومواساة اليمن لحكومة وشعب الهند، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
بوابة العرب
اليمن تقدم التعازي للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات
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أعربت اليمن عن خالص تعازيها للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات غرب الهند، مما أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات.
أعربت اليمن عن خالص تعازيها للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات غرب الهند، مما أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات.