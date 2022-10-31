بيلاروسيا تؤكد اتخاذ الرد المناسب على أي استفزاز على الحدود الأوكرانية

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 10:55 ص

قال رئيس لجنة حدود بيلاروسيا أناتولي لابو، اليوم /الإثنين/، إنه سيكون هناك رد مناسب على أي استفزاز على الحدود الأوكرانية.

وأضاف لابو -في تصريحات متلفزة بحسب ما أورده وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- "إننا قمنا بتطبيق إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع أوكرانيا لأنه يمكن توقع أي شيء.. بالطبع، لقد أعدنا النظر في أمننا ولم نحرس الحدود قط بمجموعة من الأسلحة ومخزون من الذخيرة لكننا قمنا بتغيير سيكولوجية مناهج تدريب الجنود والضباط لذلك فإن الرد المناسب سيتبع أي استفزاز على الحدود”.

وتابع أن الوضع على الحدود الغربية مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا كان هادئًا إلى حد ما، مضيفا أنه سيتم العمل على أساس مصالحنا الوطنية فقط، وأنهم منفتحون على الحوار وكانوا كذلك دائمًا.

ومضى قائلا “إننا بحاجة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وليس بناء الأسوار كما فعل البولنديون، إن إجمالي السياج كلفهم حوالي مليار يورو وكان يمكن بهذه الأموال إطعام الكثير من الناس وتدفئتهم، فضلا عن خلق العديد من الوظائف”.

