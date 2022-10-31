أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 8ر51 نقطة، ليبلغ مستوى 88ر7282 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 %. وتم تداول 4ر180 مليون سهم عبر 8623 صفقة نقدية بقيمة 12ر48 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 19ر44 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5473 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 % من خلال تداول 4ر94 مليون سهم، عبر 3783 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر56 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8147 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 % من خلال تداول 9ر85 مليون سهم، عبر 4840 صفقة بقيمة 5ر37 مليون دينار.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر39 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5623 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 % من خلال تداول 2ر79 مليون سهم، عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار.
اقتصاد
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 8ر51 نقطة، ليبلغ مستوى 88ر7282 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 %. وتم تداول 4ر180 مليون سهم عبر 8623 صفقة نقدية بقيمة 12ر48 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 19ر44 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5473 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 % من خلال تداول 4ر94 مليون سهم، عبر 3783 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر56 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8147 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 % من خلال تداول 9ر85 مليون سهم، عبر 4840 صفقة بقيمة 5ر37 مليون دينار.
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 8ر51 نقطة، ليبلغ مستوى 88ر7282 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 %. وتم تداول 4ر180 مليون سهم عبر 8623 صفقة نقدية بقيمة 12ر48 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 19ر44 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5473 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 % من خلال تداول 4ر94 مليون سهم، عبر 3783 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر56 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8147 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 % من خلال تداول 9ر85 مليون سهم، عبر 4840 صفقة بقيمة 5ر37 مليون دينار.