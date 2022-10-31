بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 01:43 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 8ر51 نقطة، ليبلغ مستوى 88ر7282 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 %. وتم تداول 4ر180 مليون سهم عبر 8623 صفقة نقدية بقيمة 12ر48 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 19ر44 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5473 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 % من خلال تداول 4ر94 مليون سهم، عبر 3783 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر56 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8147 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 % من خلال تداول 9ر85 مليون سهم، عبر 4840 صفقة بقيمة 5ر37 مليون دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر39 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5623 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 % من خلال تداول 2ر79 مليون سهم، عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار.