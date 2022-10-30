الناتو: الحلف يحترم سياسة الحياد العسكري لـ صربيا

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 11:26 م

زار رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) الأدميرال روب باور، صربيا، حيث التقى بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ووزير الدفاع ميلوش فوتشيفيتش ووزير الخارجية إيفيكا داتشيتش والقائم بأعمال مساعد وزير سياسة الدفاع بريدراج بانديتش ورئيس الدفاع الجنرال ميلان موجسيلوفيتش، مؤكدًا احترام الحلف سياسة الحياد العسكري لصربيا.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحلف الناتو، إن الأدميرال باور أكد، خلال في لقائه مع رئيس الدفاع، احترام الناتو لسياسة الحياد العسكري لصربيا، مشددا على الفوائد المتبادلة التي نتجت عن التعاون المستمر بين الناتو وصربيا.

وأوضح الأدميرال، أن هدف زيارته لصربيا هو مناقشة كيف يمكن لحلف الناتو وصربيا مواصلة العمل معًا لتعزيز قدرات قواتهما المسلحة، حيث ساعد الحلف البلاد، على مدار الـ 16 عامًا الماضية، على إصلاح قواتها ومؤسساتها الأمنية، من خلال زيادة إمكانية التشغيل البيني مع قوات الحلفاء وتعزيز قدرات القوات المسلحة الصربية.

التقى الأدميرال باور مع القائم بأعمال مساعد وزير سياسة الدفاع بريدراج بانديتش، وناقش المسئولان الوضع الأمني الحالي في غرب البلقان وزيادة الأنشطة الخبيثة، مثل الهجمات الإلكترونية والقرصنة والمعلومات المضللة والترهيب وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وتعتبر منطقة غرب البلقان منطقة ذات أهمية إستراتيجية للناتو، الذي يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف شاملة وهي تعزيز الاستقرار وزيادة المرونة وبناء تعاون أكبر.