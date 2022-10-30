خاص|فيديو.. وفاء سالم تنفي إجراءعملية تجميل لوجهها

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 10:54 م

نفت الفنانة وفاء سالم شائعة إجرائها لعملية تجميلية، مؤكدة في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن ما حدث معها يرجع إلى أخطاء طبية في عمليات تجميل سابقة أدت إلى تشوه وجهها.

كان الفنانة وفاء سالم في تصريحات تليفزيونية سابقة إنها وصلت لمرحلة خطرة بسبب الحقن الخطأ قائلة:على مدار كذا سنة كنت تعرضت لحقن وخيوط عند دكاترة مشاهير كل مرة أروح لدكتور يعملي حقن على أساس أنه هيصلح العيب اللي حصل من الدكتور اللي قبلة، الأعمال الفنية اللي كنت بشترك فيها بتفرج على النتيجة ألاقي تشوهات في وشي والناس وأصدقائي مكسوفين يقولولي عندك خد غير الخد التاني وكان أدائي في الأعمال مضايقني إزاي أمثل وأنا في تشوهات في وشي، وصلت لمرحلة أني مش عاوزة أروح لأي دكتور لأن كل مرة يقولولي مش هنقدر نتعامل مع الحالة دي لأن وصلت لحقن في مناطق أعصاب لغاية ما قابلت دكتور سمير غرابة وقالي إحنا محتاجين قبل العملية نعمل أشعة واكتشفنا وجود صديد واصل للشبكية والمخ، وربنا أنقذني وأنقذ حياتي".