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الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رحيل كاهن من إيبارشية وسط الجيزة

القمص برسوم حلمي
القمص برسوم حلمي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد
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رحل اليوم القمص برسوم حلمي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر مطرانية وسط الجيزة) عن عمر قارب ٨١ سنة، قضى منها في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٣٣ سنة.  

ولد الراحل يوم ٥ يناير ١٩٤٢ وسيم كاهنًا في ٨ سبتمبر ١٩٨٩ ونال رتبة القمصية يوم ٧ يونيو ٢٠٠٧ .  

وستقام صلوات تجنيزه في كنيسته الساعة الثانية من بعد ظهر غدٍ الاثنين.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني العزاء للأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة،  وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص برسوم حلمي ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

 

القمص برسوم حلمي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة البابا تواضروس الثاني