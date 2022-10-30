رحيل كاهن من إيبارشية وسط الجيزة

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 05:54 م

رحل اليوم القمص برسوم حلمي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر مطرانية وسط الجيزة) عن عمر قارب ٨١ سنة، قضى منها في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٣٣ سنة.

ولد الراحل يوم ٥ يناير ١٩٤٢ وسيم كاهنًا في ٨ سبتمبر ١٩٨٩ ونال رتبة القمصية يوم ٧ يونيو ٢٠٠٧ .

وستقام صلوات تجنيزه في كنيسته الساعة الثانية من بعد ظهر غدٍ الاثنين.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني العزاء للأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص برسوم حلمي ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.